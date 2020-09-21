Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Ligin dördüncü haftası yarın 5 maçla başlayacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftası yarın 5 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 İlbank-Türk Hava Yolları (Başkent)
16.00 Beşiktaş-PTT (Burhan Felek)
17.00 Kuzey Boru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
23 Eylül Çarşamba:
14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)
16.00 Sistem9 Yeşilyurt-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek)
19.30 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank Spor Sarayı)