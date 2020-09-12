Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
PTT: 2 - Kuzeyboru: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Tolgacan Dinçer
PTT: Elisa Eve, Su Zent, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Aslı Koçoğlu, Yağmur Mislina Kılıç, Bahar Akbay)
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Arzum Tezcan, Merve Cepni, Hümay Topaloğlu)
Setler: 25-23, 22-25, 12-25, 25-18, 14-16
Süre: 135 dakika (29, 32, 26, 27, 21)
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.