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Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

OK Kastela: 0 - Türk Hava Yolları: 3 - Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:55:14 -
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya), Alessandro Cerra (İtalya)

OK Kastela: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic (Ucovic, Dolonga, Matas)

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Büşra Şahin, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner (Merve Dalbeler Aslan)

Setler: 17-25, 15-25, 14-25

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela ekibini 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükseldi. Türk Hava Yolları, son 16 turunda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.

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