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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 16'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 15'inci hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:47:01 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 15'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

14 Kasım Cumartesi:

15.00 VakıfBank–Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

16.00 Sarıyer Belediye-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15 Kasım Pazar:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

20.00 Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)

Not: Kuzeyboru-PTT, İlbank-Çan Gençlik Kalespor ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- AXA Sigorta Efeler Ligi

15 Kasım Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)

15.00 Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka)

15.00 Haliliye Belediyespor-Arkas Spor (11 Nisan)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediye (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent)

16.00 Sorgun Belediyespor-Altekma (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)



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