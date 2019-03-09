Voleybol: Efeler Ligi
- Galatasaray: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 009 Mart 2019 Cumartesi 20:01
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut
Galatasaray: Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, Muzaffer Yönet (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Emin Gök)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Ertuğrul, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Tunç Ayhan)
Setler: 25-20, 25-18, 25-21
Süre: 83 dakika (28, 27, 28)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
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