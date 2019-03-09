Voleybol: Efeler Ligi Arhavi Belediyespor: 0 - Halkbank: 3

Salon: Arhavi Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer

Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih Uğur Eren, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan)

Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic (Alperay Demirciler, Hasan Yeşil Budak, Arslan Ekşi, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram, Kemal Kayhan)

Setler: 19-25, 17-25, 25-27

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.



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