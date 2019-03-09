Voleybol: Efeler Ligi
Arhavi Belediyespor: 0 - Halkbank: 309 Mart 2019 Cumartesi 18:42
Salon: Arhavi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer
Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih Uğur Eren, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan)
Halkbank: Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic (Alperay Demirciler, Hasan Yeşil Budak, Arslan Ekşi, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram, Kemal Kayhan)
Setler: 19-25, 17-25, 25-27
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)
ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-0 yendi.
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