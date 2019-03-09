Voleybol: Efeler Ligi Arkas Spor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu Arkas Spor: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burak Mert, Mustafa Koç, (Mert Matic, Bravo, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Nuri Şahin (İbrahim Emet, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Berkan Eryüz) Setler: 25-22, 25-23, 12-25, 16-25, 15-11 Süre: 117 (27, 29, 20, 24, 17)

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

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