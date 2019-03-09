0553 313 94 23

Voleybol: Efeler Ligi

Arkas Spor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2

09 Mart 2019 Cumartesi 18:34
Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burak Mert, Mustafa Koç, (Mert Matic, Bravo, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Nuri Şahin (İbrahim Emet, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Berkan Eryüz)

Setler: 25-22, 25-23, 12-25, 16-25, 15-11

Süre: 117 (27, 29, 20, 24, 17)


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:34
  1. Arkas Spor
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu" Büyükçekmece'de konser verdi
    1. "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu"..
    2. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    3. Ali Koç’a yoğun ilgi
    4. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    5. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    6. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    7. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    8. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    9. Yunus polislerden kanser hastası..
    10. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    11. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    13. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    14. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    15. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    16. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    17. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    18. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    19. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    20. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    21. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    22. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    23. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    24. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    25. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    26. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    27. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    28. Maçın ardından
    29. Milli sporcu, tecrübelerini anlattı
    30. Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı