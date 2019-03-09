Voleybol: Efeler Ligi - Ziraat Bankası: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2



Salon: TVF Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen Yıldız Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Ümit Demir, Volkan Döne, Selim Demir, Koray Şahin, Fırat Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin) Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar) Setler: 25-9, 29-31, 15-25, 25-15, 15-10 Süre: 137 dakika (26, 37, 30, 26, 18)

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



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