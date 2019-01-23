Voleybol: Efeler Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - Tokat Belediye Plevne: 3



Salon: Hidayet Türkoğlu Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Berkan Eryüz) Tokat Belediye Plevne: Pojak, Turgay Vardar, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül) Setler: 23-25, 27-25, 24-26, 25-20, 8-15 Süre: 139 dakika (31, 29, 30, 34, 15)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.



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