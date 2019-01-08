Voleybol: Efeler Ligi
- Halkbank: 2 - Ziraat Bankası: 308 Ocak 2019 Salı 20:58
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil
Halkbank: Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Vefa Yılmaz)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Ümit Demir, Selim Demir, Enes Atlı, Kazemi)
Setler: 21-25, 25-17, 25-17, 19-25, 14-16
Süre: 140 dakika (32, 29, 29, 28, 22)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.
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