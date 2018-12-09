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Voleybol: Efeler Ligi

- İnegöl Belediyespor: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

09 Aralık 2018 Pazar 19:38
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)

Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Roman, Armi (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Murat Karakaya)

Setler: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22

Süre: 122 dakika (34, 30, 31, 27)


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:38
  1. Arhavi Belediyespor
  2. Efeler Ligi
  3. İnegöl Belediyespor
  4. Voleybol

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