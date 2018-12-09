Voleybol: Efeler Ligi
- Maliye Piyango: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 009 Aralık 2018 Pazar 19:35
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nurper Özbar, Ayşim Erginay
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Serhat Coşkun)
Setler: 25-21, 25-17, 25-20
Süre: 83 dakika (28, 25, 30)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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