Voleybol: Efeler Ligi
- Galatasaray: 2 - Ziraat Bankası: 309 Aralık 2018 Pazar 17:53
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Seçkin Yener
Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Selim Demir, Kemal Kayhan, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 17-25, 17-25, 25-19, 25-23, 17-19
Süre: 140 dakika (24, 23, 28, 32, 33)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.
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