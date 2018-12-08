Voleybol: Efeler Ligi
- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Fenerbahçe: 308 Aralık 2018 Cumartesi 20:45
Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Arzu Emiroğlu
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Fatih Cihan, Tunç Ayhan)
Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, İzzet Ünver, Hali İbrahim Kurt (Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu)
Setler: 18-25, 25-17, 29-31, 16-25
Süre: 118 dakika (27, 29, 37, 25)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin dokuzuncu hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
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