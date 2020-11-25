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Spor Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Spor

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

ASPTT Mulhouse VB: 0 - Vakıfbank: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:29:40 -
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında ASPTT Mulhouse VB ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-18, 25-16 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan'ın VC Maritza takımıyla karşı karşıya gelecek.

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