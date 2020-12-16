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Spor Voleybol: CEV Challenge Kupası
Spor

Voleybol: CEV Challenge Kupası

Türk Hava Yolları: 3 - CSM Lugoj: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:42:50 -
Voleybol: CEV Challenge Kupası

ANKARA (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulü oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, 25-5, 25-19 ve 25-11'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde CV Gran Canaria-Vandoeuvre Nancy eşleşmesini geçen tarafla yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.


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