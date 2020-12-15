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Spor Voleybol: CEV Challenge Kupası
Spor

Voleybol: CEV Challenge Kupası

Sollentuna Volley: 0 - AS Cannes VB: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:39:11 -
Voleybol: CEV Challenge Kupası

ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası son 16 turunda İsveç'in Sollentuna Volley takımını 3-0 mağlup eden Fransa ekibi AS Cannes VB, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren AS Cannes VB, 1 saat 8 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 25-20, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 takım arasına kaldı.

AS Cannes, Halkbank ile Sport Lisboa e Benfica arasında bugün oynanacak karşılaşmanın galibiyle yarın 17.30'da çeyrek finalde karşılaşacak.

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