Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Tokat Belediye Plevne: 3 - Arhavi Belediyespor:027 Aralık 2018 Perşembe 20:26
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Erdal Tezer
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Halil İbrahim Akşeker, Turgay Doğan, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Julius, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)
Arhavi Belediyespor: Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur (Caner Özturna, Mehmet Özbek)
Setler: 25-16, 25-22, 25-23
Süre: 68 dakika (20, 24, 24)
TOKAT (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Tokat Belediye Plevne sahasında Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Eşleşmedeki ilk maçı da 3-1 kazanan Tokat temsilcisi, final grubuna yükseldi. Tokat Belediye Plevne, çeyrek finalde Galatasaray ile karşılaşacak.
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