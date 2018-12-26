Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - İnegöl Belediyespor: 326 Aralık 2018 Çarşamba 20:30
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)
İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar)
Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9
Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango ile karşılaşacak.
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