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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:30
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun, Kadir Cin)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Cansın Çınar)

Setler: 24-26, 20-25, 25-20, 25-20, 11-15, 15-9

Süre: 145 dakika (28, 29, 27, 28, 16, 17)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3-2 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın seti 15-9 kazanarak final grubuna yükseldi. İstanbul ekibi, çeyrek finalde Maliye Piyango ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:30
  1. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
  2. İnegöl Belediyespor
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Voleybol

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