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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne: 2 - Spor Toto: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:54:54 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Özgür Türkmen, Hüseyin Hasan Mermer, Halil Dolaşık)

Spor Toto: İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Bruno, Kemal Kayhan, De Souza, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Amel, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 21-25, 25-22, 25-23, 19-25, 8-15

Süre: 141 dakika (27, 37, 31, 30, 16)


TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

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