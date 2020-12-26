Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne: 2 - Spor Toto: 3
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Özgür Türkmen, Hüseyin Hasan Mermer, Halil Dolaşık)
Spor Toto: İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Bruno, Kemal Kayhan, De Souza, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Amel, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 21-25, 25-22, 25-23, 19-25, 8-15
Süre: 141 dakika (27, 37, 31, 30, 16)
TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Spor Toto, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.