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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Altekma: 3 - Haliliye Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:56:26 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Altekma: Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Cansın Çınar, Berkant Mit, Kaan Gürbüz)

Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Enes Atlı, Bünyamin Aslı, Bisset, Mert Tetik, Cüneyt Dağcı (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Ali Samet İçmeğiz)

Setler: 25-19, 25-21, 35-33

Süre: 100 dakika (28, 29, 43)


İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta erteleme maçında Altekma, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haliliye Belediyespor Antrenörü Aykut Lale, itirazlarından dolayı hakem tarafından son sette saha dışına yollandı.

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