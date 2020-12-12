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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Haliliye Belediyespor: 1 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:50:23 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Bünyamin Aslan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj, Berk Dilmenler, Berkan Eryüz, Melo (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Baroti, Esat Dalgıç)

Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 21-25

Süre: 125 dakika (33, 29, 33, 30)


ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

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