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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Haliliye Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:40:19 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Baroti, Husaj, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Efe Er)

Setler: 22-25, 25-21, 32-34, 18-25

Süre: 124 (27, 28, 43, 26)


BURSA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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