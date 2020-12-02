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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Solhanspor: 1 - Altekma: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:07:12 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Nevzat Mert Güneş, Hakan Polat, Kuklinski (Muzaffer Yönet, Burak Hazırol, Ali İhsan Heper )

Altekma: Berkan Mit, Ahmet Tümer, Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hamacher, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Daniel, Hüseyin Şahin, Hamit Yüksel Mandıracı)

Setler: 21-25, 25-23, 21-25, 22-25

Süre: 148 dakika (27, 32, 26, 63)


BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yendi.


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