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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Halkbank: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:24:58 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)

Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Faik Samet Güneş, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Efe Bayram)

Setler: 23-25, 27-25, 19-25, 25-21, 15-8

Süre: 146 dakika (33, 33, 28, 36, 16)

AFYONKARAHİSAR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş evinde Halkbank'ı 3-2 yendi.

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