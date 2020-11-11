  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Solhanspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:12:33 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Pınar Elma

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Lima, Furkan Dur, Berkan Eryüz (Can Ayvazoğlu, Fatih Ürün, Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Görkem Sertel)

Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Alper Özdemir, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Nevzat Güneş)

Setler: 18-25, 25-18, 13-25, 17-25

Süre: 113 dakika (24, 34, 27, 28)


AFYONKARAHİSAR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Solhanspor, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor
Dünya

Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında imzalanan anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak korid..
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay