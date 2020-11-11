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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor: 3- Sorgun Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:13:03 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, İlker Esin)

Sorgun Belediyespor: Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir (Umut Demir, Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Berkant Hızarcı, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy)

Setler: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22

Süre: 114 dakika (29, 30, 25, 30)


İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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