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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:35:32 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Bahtiyar Çelik

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Yasin Akgül, Erenhan Can)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selim Kalaycı, Vahit Emre Savaş, Yasin Aydın, Murat Yenipazar, (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Selçuk Keskin, Baturhan Avcı)

Setler: 15-25, 23-25, 25-23, 18-25

Süre: 112 dakika (22, 34, 31, 25)


ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi.


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