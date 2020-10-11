Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Arhavi
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Bahtiyar Çelik
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Yasin Akgül, Erenhan Can)
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selim Kalaycı, Vahit Emre Savaş, Yasin Aydın, Murat Yenipazar, (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Selçuk Keskin, Baturhan Avcı)
Setler: 15-25, 23-25, 25-23, 18-25
Süre: 112 dakika (22, 34, 31, 25)
ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi.