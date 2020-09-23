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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor: 1 - Spor Toto: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:58:39 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Kamber

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer)

Spor Toto: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Wallace, Nicolas Bruno, İbrahim Emet, Do Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 19-25, 25-15, 35-37, 22-25

Süre: 160 dakika (27, 58, 44, 31)


YOZGAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto deplasmanda, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

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