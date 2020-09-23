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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ziraat Bankkart: 3 - Haliliye Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:00:27 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu,Tolgahan Dinçer

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Emin Gök (Zeka Çağatay Kır)

Haliliye Belediyespor : Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Akif Yurtsal, Cardonell, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Goide, Bünyamin Aslan)

Setler: 25-17, 25-22, 25-18

Süre: 80 dakika (22, 30, 28)


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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