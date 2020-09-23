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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:35:09 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Sevim Tuncay

Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Bora Sitanicki)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Öztürk, Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç)

Setler: 25-22, 25-19, 25-17

Süre: 83 dakika (31, 27, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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