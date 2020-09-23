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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Altekma: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:58:14 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Altekma: Cansın Çınar, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Hamit Mandıracı, Berkant Mit)

Tokat Belediye Plevne: Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen, Hasan Hüseyin Mermer, Kaan Bülbül, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Batı Kayhan)

Setler: 24-26, 24-26, 25-19, 25-21, 15-13)

Süre: 157 dakika (36, 34, 28, 36, 23


İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde Altekma, setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

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