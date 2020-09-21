Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ligin dördüncü haftası yarın 2 maçla başlayacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası yarın 2 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Solhanspor-Arkas Spor (Bingöl Karşıyaka)
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
23 Eylül Çarşamba:
13.00 Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor (Arhavi)
15.00 Ziraat Bankkart-Haliliye Belediyespor (Başkent)
15.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)
18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)