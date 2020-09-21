  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligin dördüncü haftası yarın 2 maçla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:59:11 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası yarın 2 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Solhanspor-Arkas Spor (Bingöl Karşıyaka)

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

23 Eylül Çarşamba:

13.00 Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor (Arhavi)

15.00 Ziraat Bankkart-Haliliye Belediyespor (Başkent)

15.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)

18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
İBB'den bir zam daha
Siyaset

İBB'den bir zam daha

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son ol..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı