  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:46:54 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kaya Erdem

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Batı Kayhan, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Özgür Türkmen)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Taha Erden, Nwachukwu)

Setler: 17-25, 14-25, 29-27, 25-22, 12-15

Süre: 144 dakika (25, 25, 38, 32, 24)


TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den kritik hamle! 3'ten 1'e indirildi
Teknoloji

Türkiye'den kritik hamle! 3'ten 1'e indirildi

Türkiye, batılı ülkeler tarafından tehdit edilen araştırma ve sondaj gemilerindeki yabancı çalışanlarla ilgili harekete geçti. Sondaj faaliy..
Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’
Dünya

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Rusya basınında çıkan analiz haberde bomba ifadeler yer aldı. Haberde, “Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi, bölgede büyük bir savaşın yaklaşt..
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı