Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank: 3 - Afyon Belediyesi YÜNTAŞ: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Halkbank: Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu
Afyon Belediyesi YÜNTAŞ: Furkan Ömer Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Sket (Can Ayvazoğlu, Yılmaz Takmak, Cansın Enaboifo, Okay Serçe, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu
Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 25-20
Süre: 116 dakika (27, 29, 31, 29)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun Ankara’da oynanan açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi.