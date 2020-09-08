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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank: 3 - Afyon Belediyesi YÜNTAŞ: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:36:11 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu

Afyon Belediyesi YÜNTAŞ: Furkan Ömer Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Sket (Can Ayvazoğlu, Yılmaz Takmak, Cansın Enaboifo, Okay Serçe, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu

Setler: 25-19, 25-20, 21-25, 25-20

Süre: 116 dakika (27, 29, 31, 29)


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun Ankara’da oynanan açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi.


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