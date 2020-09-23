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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 1 - İnegöl Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:51:42 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Can Erenhan, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Seymen Şenyüzlü, Fahri Saraç, Bilal Tatar)

İnegöl Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Ahmet Arslan, Berkun Eber Üstündağ, Bahov (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Uriarte, Gjorgiev, Abdulsamet Sineren, Mehmet Almaz)

Setler: 12-25, 20-25, 25-21, 17-25

Süre: 106 dakika (28, 23, 27, 28)


ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi dördüncü hafta maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi.



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