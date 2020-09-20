Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Haliliye Belediyespor: 0 - Afyon Belediye Yüntaş: 3
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Hernandez, Cüneyt Dağcı, Akif Yurtsal (Mert Tetik, Metin Durmuş, Efe Er, Goide)
Afyon Belediye Yüntaş: Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, Sket, Görkem Sertel, Cansın Ogbai Enaboifo, Poglajen (Can Ayvazoğlu, Furkan Ömer Dur)
Setler: 12-25, 20-25, 20-25
Süre: 95 dakika (27, 40, 28)
ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.