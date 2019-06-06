Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
Türkiye: 3 - Tayland: 006 Haziran 2019 Perşembe 16:33
ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın 3. ve son maçında Tayland'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki karşılaşmada ev sahibi ekip karşısında setleri 25-16, 25-18 ve 25-13 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 9'uncu maçında, 8'nci galibiyetine ulaşan milliler 24 puana yükseldi.
Türkiye, 11-13 Haziran tarihlerinde Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslar Ligi’nin 4. haftasında, ev sahibi Çin, ABD ve Polonya ile mücadele edecek.
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