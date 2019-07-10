Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi - Organizasyonun final etabı maçları yarın başlıyor



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin final etabı maçları yarın başlıyor. ABD'nin Şikago kentinde 11-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa, Rusya ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya, İran ve Polonya mücadele edecek. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak. Grup aşamalarında oynanacak müsabakaların programı şöyle: 11 Temmuz Perşembe: 00.30 Brezilya - Polonya 03.30 ABD - Fransa

12 Temmuz Cuma: 01.00 İran - Polonya 04.00 Rusya Fransa

13 Temmuz Cumartesi: 01.00 Brezilya - İran 04.00 ABD - Rusya



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