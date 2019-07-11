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Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

- Meksika'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye, C Grubu'nda Rusya, Sırbistan ve Arjantin ile mücadele edecek

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası yarın Meksika'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 12-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada C Grubu'nda Rusya, Sırbistan ve Arjantin ile mücadele edecek.

Organizasyondaki ilk maçına 13 Temmuz Cumartesi günü çıkacak milliler, grup aşamasındaki tüm maçlarını Leon kentindeki 5 bin seyirci kapasiteli Domo de la Feria'da oynayacak.

20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Nazlı Eda Kafkas, Eylül Karadaş

Pasör çaprazı: Yaprak Erkek

Smaçörler: Melis Katipoğlu, Zeynep Üzen, Derya Cebecioğlu, Elif Sude Erginbaş

Orta uyuncular: Zeynep Sude Demirel, Merve Atlıer, Yaren Işık, Aysun Aygör

Libero: Simay Kurt

Gruplarda yer alan takımlar ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

A Grubu: Meksika, ABD, İtalya, Küba

B Grubu: Çin, Polonya, Mısır, Peru

C Grubu: Türkiye, Rusya, Arjantin, Sırbistan

D Grubu: Japonya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ruanda


13 Temmuz - Cumartesi:

05.00 Türkiye-Arjantin

14 Temmuz Pazar:

04.00 Rusya-Türkiye

15 Temmuz Pazartesi

01.30 Türkiye-Sırbistan


- Statü


Turnuvaya katılan 16 takım, dört ayrı grupta yer alıyor.

Takımlar, tek devreli lig usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak.

Birinci grup karşılaşmalarından sonra, grubunu ilk iki sırada bitiren sekiz takım, E ve F Grubu olarak iki gruba ayrılacak ve bir kez daha tek devreli lig usulüne göre birbirleriyle maç yapacak.

İkinci grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar, çapraz eşleşerek yarı finalde, son iki sırada bitiren takımlar ise 5-8 turunda karşılaşacak.

Birinci grup etabında gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise G ve H grubu olarak iki gruba ayrılıp bir kez daha tek devreli lig usulüne göre birbirleriyle mücadele edecek.

Bu grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar 9-12, üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar ise 13-16 tur karşılaşmaları için birbirleriyle eşleşecek.










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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
  1. 20 yaş altı dünya voleybol şampiyonası
  2. Meksika
  3. Voleybol

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