Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
- Romanya: 0 - Türkiye: 315 Temmuz 2019 Pazartesi 17:34
ANKARA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Romanya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Hristo Botev Salonu'nda oynanan maçı 25-11, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı. Milliler, böylece Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
Türkiye, şampiyonada daha önce Finlandiya'yı 3-0 yenerken, ev sahibi Bulgaristan'a 3-2 mağlup olmuştu.
Milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Fransa ile yapacak.
YORUM YAZ