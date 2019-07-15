Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Romanya: 0 - Türkiye: 3



ANKARA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Romanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Hristo Botev Salonu'nda oynanan maçı 25-11, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı. Milliler, böylece Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Türkiye, şampiyonada daha önce Finlandiya'yı 3-0 yenerken, ev sahibi Bulgaristan'a 3-2 mağlup olmuştu. Milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Fransa ile yapacak.

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