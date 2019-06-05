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Vokal Barok Hazineler konseri İstanbul Müzik Festivali’nde

Mercedes-Benz Türk, 32 yıldır aralıksız destek verdiği İstanbul Müzik Festivali kapsamında bu yıl, Şef Florian Helgath yönetimindeki Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi ve Berlin RIAS Oda Korosu’nun birlikte vereceği Vokal Barok Hazineler konserine destek oldu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
Vokal Barok Hazineler konseri İstanbul Müzik Festivali’nde

Mercedes-Benz Türk, 32 yıldır aralıksız destek verdiği İstanbul Müzik Festivali kapsamında bu yıl, Şef Florian Helgath yönetimindeki Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi ve Berlin RIAS Oda Korosu’nun birlikte vereceği Vokal Barok Hazineler konserine destek oldu. Barok dönemi bestecilerinden Bach, Vivaldi ve Handel’in müzikleri, 12 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’da bin 600 yıllık Aya İrini Müzesi’nin atmosferinde tınlayacak.



Vokal Barok Hazineler: Bach & Vivaldi & Handel konseri, 47’nci İstanbul Müzik Festivali’nde Mercedes-Benz Türk’ün desteğiyle sahne alacak. Konser kapsamında Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi ve Berlin RIAS Oda Korosu, Bach, Handel ve Vivaldi’nin müziklerini 12 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’da Aya İrini Müzesi’nde dinleyicilerle buluşturacak.



Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi ve RIAS Oda Korosu


30 yıldan uzun zamandır Berlin Konzerthaus’ta kendi konser serisine sahip Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi, 1994’ten bu yana Berlin Devlet Operası ile iş birliğini sürdürüyor. 1 milyonun üzerinde albüm satışı ile Grammy, Gramophone, Diapason d’Or, ECHO Klasik dahil pek çok ödül sahibi topluluğun, en verimli müzikal partnerlerinden biri de RIAS Oda Korosu. 70 yıllık geçmişiyle günümüz müzik kültüründe, Rönesans ve Barok dönemin aslına sadık yorumlarından 19’uncu yüzyılın müzik dünyasına yeni bir anlayış getiren Romantik dönem icralarına ve en zorlu dünya prömiyerlerine kadar standartları belirleyen bir konumda yer alan RIAS Oda Korosu, özetle dünyadaki en iyi 10 korodan biri (Gramophone) kabul ediliyor. Dünyanın prestijli müzik merkezlerinde konserler veren topluluk, Alman koro geleneğini 21’inci yüzyıla taşıyor.



Konser programı şöyle:


19.00-19.30 Aya İrini Müzesi Ön Avlu


Evin İlyasoğlu’nun ’Barok Çağda Koronun Üç Devi’ başlıklı konuşması


20.00 Aya İrini Müzesi


*Johann Sebastian Bach ’Nach dir, Herr, verlanget mich’, BWV 150


* Antonio Vivaldi Gloria Re Majör, RV 589


* George Frideric Handel Dixit Dominus, HWV 232

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
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