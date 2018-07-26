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Vodafone’un mobil abone sayısı 23,4 milyona ulaştı

Vodafone Türkiye, 2018 Nisan-Haziran dönemini kapsayan, 2018-2019 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını duyurdu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
Vodafone’un mobil abone sayısı 23,4 milyona ulaştı

Açıklamaya göre, Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,57 milyon net artış ile yaklaşık 23,4 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 53,1’ine çıktı. Vodafone’un 4,5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 14 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 14 bini aşkın 4,5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4,5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, 2018-2019 mali yılı birinci çeyreğinin şirket performansı açısından istikrarlı büyümeyi sürdürdükleri bir dönem olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİYE  MERAKLILAR

Deegan, Türkiye’yi dijitalleşmeye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini aktararak, “Genç ve teknolojiye meraklı bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin sunduğu büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz. Bu heyecanla, ekonomiye katkımızı artırarak sürdürürken, dijitalleşmenin tüm Türkiye’yi kapsaması için çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
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