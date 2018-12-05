Vodafone’dan yeni V-Araba ürünü

Vodafone’un yeni V-Araba ürünü ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip ederek, güvende olup olmadığını anlayabilecek. V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-Araba ile araç sahipleri, araçlarını nereye park ettiklerini “Aracımı Bul” moduyla hatırlayabilecek. Araç sahipleri, uygulamanın “Park Modu” ile araçlarının bulunduğu yerden hareket ettirilmesi halinde uyarı mesajı alacak. Öte yandan “Seyahat Modu” ile seyahat geçmişini takip edebilecek, “Vale Modu” ile de araçlarını izleyebilecek ve nereye park edildiğini görebilecek. “Servis Modu” ise araçların servis durumunu takip ederek arıza durumunda mesaj alabiliyor.