Vodafone'dan "RedBox" ile her eve fiber hızında internet

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 4.5G mobil şebekesini ev internetine dönüştüren yeni ürünü "Vodafone RedBox"ı tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, "RedBox" ile evde internet ihtiyacına alternatif çözüm arayan kullanıcılar için fiber hızında ev interneti sunuyor. Vodafone Evde'nin fiyat ve çözümleri ile birlikte sunulan "Vodafone RedBox" sayesinde eve internet altyapısının ya da yüksek hızlı internet için fiber internetin gelmesini beklemeye gerek kalmıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bir teknoloji iletişimi şirketi olarak birey ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Ev interneti konusunda 360 derece hizmet sunduğumuz Vodafone Evde ile hiçbir evi internetsiz bırakmıyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Evde çatısı altında sunduğumuz yeni ürünümüz Vodafone RedBox ile her eve fiber hızında ev interneti götürüyoruz. Dünya genelinde hem mobil iletişim ihtiyacını karşılayan hem de yüksek hızlı internet deneyimi sunan sabit kablosuz erişim teknolojisine ilgi her geçen gün artıyor.

İçinde 4.5G mobil SIM kart olan özel bir modem sayesinde mobil interneti ev internetine çeviren bu yeni teknoloji, ev içinde herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymadan sadece prize takıp çalıştırılabileceği için kolayca taşınabilir ev interneti deneyimi sunuyor. Böylece, modemi fişe takabileceğiniz her yerde yüksek hızlı ev interneti kullanabiliyorsunuz. Biz de Vodafone RedBox ile müşterilerimize her an her yerde kullanabilecekleri, taşınabilir ve fiber hızında ev interneti sunuyoruz. Bu sayede, taşındığı adreste altyapı ya da port olmadığı için internet bağlatamayan ya da evinde fiber altyapı olmadığı için internet hızı düşük olan kullanıcılarımıza yenilikçi bir teknolojik çözüm sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”





- Özel tasarım modem





Vodafone RedBox, özel tasarım modemi sayesinde 4.5G teknolojisini ev internetine çevirerek evde internet altyapısının olmadığı ya da fiber internet hizmetinin ulaşamadığı yerlerde yüksek hızlı ev interneti sunuyor.



Vodafone, RedBox sahibi olmak isteyen faturalı bireysel müşterileri için özel tarifeler de geliştirdi. Buna göre, 150 GB internet içeren RedBox 150 tarifesi ayda 99,90 TL'ye, 200 GB internet içeren RedBox 200 tarifesi ayda 129,9 TL'ye, RedBox Limitsiz tarifesi ise ayda 169,9 TL'ye sunuluyor. Tarife fiyatlarına, özel RedBox modemi de dahil bulunuyor. Vodafone RedBox tarifelerine gelen müşteriler, Vodafone Red'lilere özel birçok ayrıcalıktan da yararlanabiliyor.