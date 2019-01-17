Vodafone’dan KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek
“KOBİ’leri dijitalleştirirken tasarruf ettirmek” amacıyla yola çıkan Vodafone, büyük ölçekli işletmeleri ve girişimcileri KOBİ’lerle buluşturuyor.17 Ocak 2019 Perşembe 11:25
“KOBİ’leri dijitalleştirirken tasarruf ettirmek” amacıyla yola çıkan Vodafone, “Dijital İş Ortağım” program serisiyle, büyük ölçekli işletmeleri ve girişimcileri, Ali Sunal moderatörlüğünde KOBİ’lerle buluşturuyor. İşletmelerin dijitalleşme yolculuklarına destek olması hedeflenen serinin “KOBİ’lerimiz İçin Veri Odaklı Dijital Dönüşüm” başlığı altında düzenlenen son programına, WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM CEO’su Demet İkiler konuk oldu. İkiler KOBİ’lere, dijitalleşmenin etkisi ve önemini aktardı.
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