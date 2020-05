Vodafone’dan cihaz ön ödemelerine destek

Vodafone, koronavirüs döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmet daha sunduğunu duyurdu. Şirket, bu dönemde herhangi bir akıllı cihaz alan bireysel müşterileri için hem nakit hem de taksitli ödeme esnekliği sunarak, ön ödeme yapmaları durumunda ön ödemelerine ek yüzde 30 destek sağlayacak.

Vodafone, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirket, bu dönemde herhangi bir akıllı cihaz alan bireysel müşterileri için hem nakit hem de taksitli ödeme esnekliği sunarak, ön ödeme yapmaları durumunda ön ödemelerine ek yüzde 30 destek sağlıyor. Buna göre, şirket müşterileri cihaz ücretinin bir kısmını kredi kartı veya banka kartı ile önden ödedikten sonra geri kalanını taksitlendirebilecek. Şirket ise ön ödeme yapılan tutar üzerinden yüzde 30 ek destek sunacak. Müşterinin yaptığı ön ödeme ve Vodafone’un sağladığı ek destek toplam cihaz ücretinden düşüldükten sonra geriye kalan tutar taksitlendirilecek.

Engin Aksoy: "Cihaz alımını kolaylaştırıyoruz"

Koronavirüs döneminde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Dijitalleşmenin ön koşullarından biri de her geçen gün daha da gelişen akıllı cihazlara sahip olmak. Salgın döneminde dış dünyayla bağlantımızın ana unsurlarından biri haline gelen akıllı telefonlar başta olmak üzere her tür akıllı cihaz alımı konusunda müşterilerimize kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Yeni ön ödeme kampanyamız sayesinde, bizden cihaz alan müşterilerimize yaptıkları ön ödeme tutarı üzerinden yüzde 30 ek destek sağlıyoruz. Amacımız, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmak. Şirket olarak, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle yeni ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz.”