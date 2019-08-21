Vodafone'a geçmek şimdi çok daha dijital

İSTANBUL(AA) - Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, yeni hat alma ve numara taşıma işlemlerinde online başvuru dönemini başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone’a geçmek isteyen müşteriler, internet sitesinden (vodafone.com.tr) diledikleri bir tarife için başvuru yaparak, ister kurye seçeneği ile hiçbir ücret ödemeden 24 saat içinde, ister diledikleri zaman herhangi bir Vodafone mağazasından SIM kartlarını teslim alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, tüm müşterilerimizin akıllı telefonları ya da bilgisayarlar üzerinden dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en sade şekilde ve öncelikli kanal olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bugün artık, online alışveriş bir yenilikten çok, bir ihtiyaca dönüşmüş durumda. Herkesin online alışverişe yöneldiği bir dünyada biz de müşterilerimize internet sitemizden başvuru yapıp hatlarını istedikleri yerden teslim alabilecekleri, hızlı, kolay ve rahat bir online deneyim sunuyoruz. Başka bir deyişle, tüketiciler istedikleri yerden, istedikleri zaman Vodafone’lu olabilecek.

Vodafone’a geçmek, internetten yemek siparişi vermek kadar kolay olacak. Vodafone müşterisi olmayı seçen bir kişi, hattını alırken de kullanırken de uçtan uca dijital deneyim yaşayacak. Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş online hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

- Vodafone.com.tr üzerinden başvurular tamamlanacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone’a geçmek isteyen aboneler, kendileri için en uygun faturalı tarifeyi seçerek, vodafone.com.tr üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Müşteriler, SIM kartlarını dilerlerse kurye seçeneği ile 24 saat içinde istedikleri yerden ücretsiz teslim alabilecek. Vodafone, SIM kartını mağazadan teslim almayı tercih eden müşteriler için ise Tıkla Gel Al teslimat seçeneği sayesinde çokyönlü bir müşteri deneyimi sunuyor.

Tıkla Gel Al ile internetten başvuru yapan müşterilerin, SIM kartlarını almaları için herhangi bir Vodafone mağazasına uğrayarak kimliklerini göstermeleri ve gerekli belgeleri imzalamaları yeterli olacak.

Vodafone’a geçerken internet sitesini kullanmayı tercih eden müşterilere sadece online başvuruya özel avantajlar da sağlanıyor. Ekstra internet hediyelerine, aksesuar indirimlerine ve online başvuruya özel tarifelere vodafone.com.tr’den ulaşılabiliyor.

Sadece online kanaldan satın alınabilen tarifelerde, müşterilere istedikleri uygulamaları sınırsız kullanabilmeleri için seçim yapma esnekliği ve tercihlerini istedikleri zaman değiştirme imkânı sağlanıyor.