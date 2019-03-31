Vodafone’a bir diploma daha
Vodafone’un Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.31 Mart 2019 Pazar 11:31
Vodafone’un İstanbul Küçükyalı’da hizmet veren ve teknoloji ekiplerini tek çatı altında toplayan Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı. Merkez aynı zamanda Türkiye’nin ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Platin Sertifikalı binası özelliğini taşıyor.
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