Vodafone’a bir diploma daha Vodafone’un Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Vodafone’un İstanbul Küçükyalı’da hizmet veren ve teknoloji ekiplerini tek çatı altında toplayan Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı. Merkez aynı zamanda Türkiye’nin ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Platin Sertifikalı binası özelliğini taşıyor.

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