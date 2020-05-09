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Ekonomi

Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı yüzde 30 arttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirilen sürenin artmasıyla Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı yüzde 30, toplam izlenme saati ise yüzde 24 arttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:38:28 -
Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı yüzde 30 arttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirilen sürenin artmasıyla Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı yüzde 30, toplam izlenme saati ise yüzde 24 arttı. Vodafone TV kullanıcıları, Mayıs sonuna kadar tüm içeriklere erişmeye devam edecek.


Vodafone TV’de Nisan ayının ilk 2 haftasında Mart ayının aynı dönemine göre aktif kullanıcı sayısında yüzde 30, toplam izlenme saatinde ise yüzde 24’lük artış gerçekleşti. Diğer yandan, Vodafone TV salgın döneminde müşterilerine destek olmak için tüm içeriklerini Nisan sonuna kadar tüm paketlerinde erişime açmıştı. Bu uygulama da Mayıs sonuna kadar uzatıldı.


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisini altına alan koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolu, evde kalmak. Biz de Vodafone TV servisimizle müşterilerimizin evde daha kaliteli zaman geçirmelerine destek oluyoruz. Evde kalma süresinin arttığı bu dönemde müşterilerimizin Vodafone TV’yi daha sık kullandığını görüyoruz. Buna göre, aktif kullanıcı sayısı yüzde 30, toplam izlenme saati ise yüzde 24 arttı. Ayrıca, kullanıcılarımız, Mayıs sonuna kadar tüm içeriklere erişmeye devam edecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”


Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirilmiş.

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